Во Владимире приняли 50 процентов детских садов

31 Июль 2020 2020-07-31T12:01:10+03:00

На следующей неделе комиссии будут проверять школы и учреждения дополнительного образования

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Во Владимире идет приемка образовательных учреждений к новому учебному году. На этой неделе комиссия начала выходить в детские сады, на следующей будет также инспектировать школы и учреждения дополнительного образования. Всего будет обследовано 143 муниципальных и 4 частных образовательных учреждения.

Кроме сотрудников управления образования, подготовку к новому учебному году, состояние учреждений, безопасность пребывания в них оценивают сотрудники областного управления МЧС и полицейские.

Свои коррективы в порядок приемки учреждений внес коронавирус. На особом контроле - состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения. Комиссии проверяют оборудование пищеблоков, медкабинетов и оснащенность организации бесконтактными термометрами, дозаторами для обработки рук, защитными масками и перчатками.

Комиссия обращает внимание на все: состояние газонов, благоустройство детских площадок, состояние малых игровых форм.

По информации городского управления образования, в настоящий момент принято 50 процентов детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU