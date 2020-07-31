2020-07-31T11:40:16+03:00
Спорт

Воспитанник муромского футбола будет вновь выступать за московское "Торпедо"

Голкипер Евгений Конюхов подписал контракт с черно-белыми
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Муромлянин Евгений Конюхов снова подписал контракт с московским "Торпедо". Соглашение с футболистом, уже защищавшим черно-белые цвета в 2013-2014 годах, рассчитано на один сезон.

- Нахожусь в предвкушении сезона и надеюсь, что предстоящее Первенство сложится для «Торпедо» таким же образом, как и шесть лет назад. То есть, по его итогам мы завоюем путевку в Премьер-Лигу, прокомментировал свое возвращение футболист в интервью Евгений для torpedo.ru. - Многих ребят я знаю, коллектив дружелюбный. Поэтому нужно стараться максимально проявлять себя в тренировочном процессе, и, если доверят, в официальной игре.

- Конюхов – не только качественный вратарь и, к слову, обладатель уникальной «сухой» серии в ФНЛ. Женя ещё профессиональный, порядочный парень, в чем успел лично убедиться, поработав с ним прежде. Надеюсь, что нынешний союз ФК «Торпедо Москва» и Конюхова получится не менее ярким, чем в предыдущий раз, - подчеркнул руководитель селекционного отдела Максим Ляпин.

Евгений Конюхов выступал за команды «Химик» Дзержинск, «Торпедо» Владимир, «Нижний Новгород», «Сибирь» Новосибирск, «Тюмень», «Крылья Советов» Самара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Муромском районе двое мужчин украли стройматериалы из строящегося дома
Музыканты группы Animal ДжаZ сняли клип в задании сгоревшего Владимирского театра драмы
Во Владимире автобус №16С будет ездить до турбазы "Ладога"
Во Владимире приняли 50 процентов детских садов
Энергосбыт Волга исполняется 3 года
Воспитанник муромского футбола будет вновь выступать за московское "Торпедо"
В Петушинском районе искали пропавшего грибника с ребенком
Водителя, сбившего мальчика на Нижней Дуброве, ждет суд
Во Владимирском театре кукол поставили спектакль для детей с проблемами слуха
Во Владимирской области бывший военнослужащий воровал со складов оружие и продавал его на сторону
В Собинке пьяный мужчина побил участкового
На улице Подбельского обрежут старые деревья
Жителя Юрьев-Польского поймали с поддельными правами
Владимирский оперативник осужден за попытку улучшить показатели
Владимирским охранникам почти год не платили зарплату
Экс-директор департамента здравоохранения возглавил областную больницу
Росбанк предлагает недетский кешбэк на детские товары
ВТБ увеличил портфель кредитов по программе Минсельхоза на 40%
В Коврове украли недавно посаженную тую
Энергосбыт Волга напоминает об изменениях в порядке оплаты ОДН в многоквартирных дома
В Коммунаре завершили ремонт теплотрассы
Станция скорой помощи Владимира получила спецоборудование для перевозки пациентов с коронавирусом