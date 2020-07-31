Воспитанник муромского футбола будет вновь выступать за московское "Торпедо"
Муромлянин Евгений Конюхов снова подписал контракт с московским "Торпедо". Соглашение с футболистом, уже защищавшим черно-белые цвета в 2013-2014 годах, рассчитано на один сезон.
- Нахожусь в предвкушении сезона и надеюсь, что предстоящее Первенство сложится для «Торпедо» таким же образом, как и шесть лет назад. То есть, по его итогам мы завоюем путевку в Премьер-Лигу, прокомментировал свое возвращение футболист в интервью Евгений для torpedo.ru. - Многих ребят я знаю, коллектив дружелюбный. Поэтому нужно стараться максимально проявлять себя в тренировочном процессе, и, если доверят, в официальной игре.
- Конюхов – не только качественный вратарь и, к слову, обладатель уникальной «сухой» серии в ФНЛ. Женя ещё профессиональный, порядочный парень, в чем успел лично убедиться, поработав с ним прежде. Надеюсь, что нынешний союз ФК «Торпедо Москва» и Конюхова получится не менее ярким, чем в предыдущий раз, - подчеркнул руководитель селекционного отдела Максим Ляпин.
Евгений Конюхов выступал за команды «Химик» Дзержинск, «Торпедо» Владимир, «Нижний Новгород», «Сибирь» Новосибирск, «Тюмень», «Крылья Советов» Самара.
ИСТОЧНИК KP.RU