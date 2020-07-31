Воспитанник муромского футбола будет вновь выступать за московское "Торпедо"

31 Июль 2020 2020-07-31T11:40:16+03:00

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Муромлянин Евгений Конюхов снова подписал контракт с московским "Торпедо". Соглашение с футболистом, уже защищавшим черно-белые цвета в 2013-2014 годах, рассчитано на один сезон.

- Нахожусь в предвкушении сезона и надеюсь, что предстоящее Первенство сложится для «Торпедо» таким же образом, как и шесть лет назад. То есть, по его итогам мы завоюем путевку в Премьер-Лигу, прокомментировал свое возвращение футболист в интервью Евгений для torpedo.ru. - Многих ребят я знаю, коллектив дружелюбный. Поэтому нужно стараться максимально проявлять себя в тренировочном процессе, и, если доверят, в официальной игре.

- Конюхов – не только качественный вратарь и, к слову, обладатель уникальной «сухой» серии в ФНЛ. Женя ещё профессиональный, порядочный парень, в чем успел лично убедиться, поработав с ним прежде. Надеюсь, что нынешний союз ФК «Торпедо Москва» и Конюхова получится не менее ярким, чем в предыдущий раз, - подчеркнул руководитель селекционного отдела Максим Ляпин.

Евгений Конюхов выступал за команды «Химик» Дзержинск, «Торпедо» Владимир, «Нижний Новгород», «Сибирь» Новосибирск, «Тюмень», «Крылья Советов» Самара.

ИСТОЧНИК KP.RU