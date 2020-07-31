В Петушинском районе искали пропавшего грибника с ребенком

31 Июль 2020 2020-07-31T11:14:53+03:00

Они ушли в лес, не взяв с собой телефон

Изменить размер текста: A A

Вечером 30 июля спасателям поступила информация о том, что в Петушинском районе, из деревни Мячиково ушли в лес за грибами и не вернулись 53-летний мужчина и пятилетний ребёнок.

От полиции Петушинского района были привлечены 5 человек, ещё 5 человек – от Заречного лесничества, сотрудники ГИБДД, органы местного самоуправления, 3 человека и 1 единица техники от специализированной пожарно-спасательной части областного управления МЧС. На место выехали специалисты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Оказалось, что мужчина и ребёнок в первой половине дня уехали за грибами на машине, непосредственно в лес они отправились, не взяв телефон. Автомобиль они оставили на дороге. Через несколько часов сотрудниками лесничества потерявшиеся были найдены и выведены из леса.

Не забывайте, что если вы идете в лес, с собой необходимо брать запас продовольствия и питьевой воды, тёплую одежду, а также в обязательном порядке – телефон с полностью заряженным аккумулятором.

Если вы поняли, что заблудились, следует незамедлительно сообщить об этом по номерам 112 и 101, при этом постараться максимально точно вспомнить, откуда вошли в лес, в каком направлении и на какое расстояние ушли.

С начала этого года в полицию поступило более 90 сообщений о пропавших в лесу людей.

ИСТОЧНИК KP.RU