Водителя, сбившего мальчика на Нижней Дуброве, ждет суд

31 Июль 2020 2020-07-31T10:32:17+03:00

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Напомним, трагедия произошла вечером 28 мая на Нижней Дуброве, где сорокачетырехлетний владимирец ехал в сторону Нижней Дубровы со скоростью коло шестидесяти километров в час. Около нерегулируемого пешеходного перехода водитель не притормозил, хотя мог, и не пропустил девятилетнего мальчика, возвращавшегося от своей тети домой. Ребенку нужно было только перейти дорогу, но домой он не попал: в результате аварии ребенок получил тяжелые травмы головы и грудной клетки, сопровождавшейся переломами костей свода и основания черепа, ушибом головного мозга с кровоизлиянием под его оболочки. Мальчика немедленно доставили в Областную детскую клиническую больницу, а позднее перевезли в Москву, где сделали операцию. Однако полученные травмы привели к нарушению жизненно-важных функций центральной нервной системы и 2 июля школьник, не приходя в сознание, скончался. Водителю, сбившему ребенка, предъявлено обвинение в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человек. Вину он признал полностью. Дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду.

ИСТОЧНИК KP.RU