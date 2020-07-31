2020-07-31T10:15:36+03:00
Звезды

Во Владимирском театре кукол поставили спектакль для детей с проблемами слуха

В постановке участвуют всего один актер
Виктория СУХОВА
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фото Владимирского театра куколфото Владимирского театра кукол
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Владимирский театр кукол представил моноспектакль «Где прячутся сны». Режиссёр–постановщик постановки - Мария Кузнецова, художник–постановщик Ирина Хмарук, композитор–заслуженный работник культуры РФ Алексей Сидорцев, актёры – Борис Кузов / Сергей Ерофеев)

Спектакль очень красочный, мелодичный и сказочный. Хранитель снов учит мечтать, воображать, правильно засыпать и не бояться снов. Кроме того, все волшебные секреты будут понятны для всех потому, что он – Хранитель снов – умеет говорить не только словами, но и жестами!

Этот спектакль в репертуаре театра является особенным, так как дети с ограниченными возможностями по слуху – это неотъемлемая часть зрительской аудитории. В качестве почетных гостей театра на сдаче спектакля смогла поприсутствовать небольшая группа детей и их родителей от Владимирского регионального отделения «Всероссийское общество глухих».

Стоит добавить, что Владимирский областной театр кукол поставил этот спектакль в рамках своей программы «Разноцветное детство» при финансовой поддержке в рамках государственной программы «Доступная среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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