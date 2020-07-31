Во Владимирской области бывший военнослужащий воровал со складов оружие и продавал его на сторону

31 Июль 2020 2020-07-31T10:09:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирской области завершил суд над бывшим военнослужащим, которого обвиняли в краже оружия с местных складов с целью дальнейшей продажи.

По данным УФСБ по Западному военному округу, в 2019 году обвиняемый украл из военных складов войсковой части №30616-7 (это танковая часть в поселке Пакино Ковровского района) комплектующие к стрелковому оружию и амуницию на сумму более 900 тысяч рублей. Мужчина ранее служил в этой части, так что сделать ему это было не сложно. В дальнейшем он все это собирался продать на сторону.

В итоге Владимирский гарнизонный военный суд признал виновным бывшего военного и приговорил мужчину к четырем годам условного срока, а также штрафу в размере 50 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU