В Собинке пьяный мужчина побил участкового

31 Июль 2020 2020-07-31T09:24:35+03:00

Он получил 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года

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Собинский городской суд вынес приговор местному жителю Собинки. Он признан виновным по статье "применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья".

- 18 марта мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на улице у одного из домов в городе Лакинске. Там он был замечен участковым уполномоченным полиции, который доставил его в Собинскую районную больницу для проведения медосвидетельствования, - рассказали в областной прокуратуре.

При составлении медицинских документов мужчина попытался самовольно выйти на улицу, однако полицейский пытался ему помешать. Тогда мужчина ударил его. Травмы повлекли вред здоровью средней тяжести.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU