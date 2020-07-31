На улице Подбельского обрежут старые деревья

31 Июль 2020 2020-07-31T08:27:41+03:00

Автовладельцев просят не парковать там машины

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31 июля с 9 до 11 часов специалисты МКУ «Благоустройство» будут проводить обрезку аварийных ветвей деревьев на участке улицы Подбельского от пересечения с улицей Кремлевской до пересечения с улицей Столетовых.

МКУ «Благоустройство» убедительно просит автовладельцев не парковать машины вдоль улицы Подбельского в указанное время и благодарит за понимание.

ИСТОЧНИК KP.RU