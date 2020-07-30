Жителя Юрьев-Польского поймали с поддельными правами

30 Июль 2020 2020-07-30T17:40:26+03:00

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В Юрьев-Польском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого был тридцатисемилетний местный житель. Проверка водительского удостоверения, предъявленного мужчиной, показала, что оно принадлежит другому человеку. Его отправили на экспертизу, которая подтвердила сомнение полицейских: документ оказался подделкой. Как рассказали в УИВД России по Владимирской области, водитель купил его на одном из сайтов в интернете. Сейчас мужчину обвиняют в использовании поддельного водительского удостоверения, за это ему грозит максимум год лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU