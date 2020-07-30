Владимирским охранникам почти год не платили зарплату

30 Июль 2020 2020-07-30T17:14:23+03:00

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Пятидесятишестилетний владимирец руководил частной охранной организацией и был ее директором. Именно он давал распоряжение бухгалтеру начислять и выплачивать зарплату сотрудникам. С сентября 2015 по июль 2016 компания задолжала 44 работникам зарплату – более четырех с половиной миллионов рублей. Деньги у компании были. Но вместо того, чтобы отдавать долги сотрудникам, директор тратил их на другие нужды. Сейчас его обвиняют в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенной из иной личной заинтересованности руководителем организации. Ему грозит крупный штраф либо до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU