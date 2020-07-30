2020-07-30T17:04:17+03:00
Общество

Экс-директор департамента здравоохранения возглавил областную больницу

Владимир Безруков возглавил ОКБ 27 июля
Ирина Мальцева
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Новый руководитель, закончивший Ивановский государственный медицинского института по специальности «лечебное дело», во Владимирской области человек не новый. Он начинал врачом-интерном Селивановской ЦРБ и вырос главного врача этой больницы. С декабря 2005 по декабрь 2010 года был председателем комитета по социальной политике администрации Владимирской области, с декабря 2010 по апрель 2013 года возглавлял департамент здравоохранения Владимирской области, а после ухода работал на руководящих должностях в разных клиниках, в том числе и в одной из частных клиник Владимира. В июне 2020 года он стал заместителем главного врача Областной клинической больницы, а уже в конце месяца возглавил ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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