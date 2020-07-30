В Коврове украли недавно посаженную тую

30 Июль 2020 2020-07-30T16:19:47+03:00

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Дерево пропало с площади 200-летия города оружейников вечером 27 июля. Неизвестный выкопал тую и исчез, сейчас проводится проверка. Напомним, в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Коврове приводятся в порядок общественные территории: сквер на площади 200-летия Коврова, сквер родителей и парк экскаваторостроителей. Подрядная организация «ОЛРАЙТ» полтора месяца трудится над благоустройством сквера, лишенного туи, и работы продолжаются. В Ковровской администрации просят всех, кто стал свидетелем вандализма в городе, сообщать об этом в полицию или администрацию.

ИСТОЧНИК KP.RU