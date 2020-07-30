В Коммунаре завершили ремонт теплотрассы

30 Июль 2020 2020-07-30T15:33:08+03:00

Теперь нужно восстановить благоустройство на месте ремонтных работ

Изменить размер текста: A A

Специалисты Владимирского филиала компании «Т Плюс» реконструировали участок теплосети в районе Судогодского шоссе в микрорайоне Коммунар.

Заменено более 380 метров квартальных и разводящих трубопроводов. Сметная стоимость работ составила почти 4,6 миллионов рублей из средств инвестиционной программы.

Изношенные теплосети заменены на трубы в пенополиуретановой изоляции со сроком эксплуатации до 25 лет. Новый трубопровод оснащен системой оперативного диспетчерского контроля. Это позволит в режиме реального времени получать информацию о его состоянии и быстро устранять возможные повреждения.

Представители мэрии следят за восстановлением благоустройства на местах производимых ремонтов. После окончания ремонтных работ комиссия проверила качество восстановления благоустройства. На месте работ уложено 40 квадратных метров асфальтового покрытия и около 2350 квадратных метров газонов.

ИСТОЧНИК KP.RU