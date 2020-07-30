Станция скорой помощи Владимира получила спецоборудование для перевозки пациентов с коронавирусом

30 Июль 2020 2020-07-30T15:15:20+03:00

После каждого применения спецоборудования предусмотрена его полная санитарная обработка

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30 июля Владимирская станция скорой медицинской помощи получила защитный бокс Lamsystems X-BIO для транспортировки инфицированных пациентов. Спецоборудование закуплено за счет средств областного бюджета.

Как сообщил и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи города Владимира Георгий Жуков, применение данного оборудования обеспечивает полностью герметичное пространство, безопасность и охрану пациентов и медицинского персонала, а также исключает утечку опасных биологических веществ.

Сотрудники экстренной службы в ближайшее время будут обучены правилам эксплуатации защитного бокса. После каждого применения спецоборудования предусмотрена его полная санитарная обработка.

ИСТОЧНИК KP.RU