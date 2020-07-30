2020-07-30T14:48:56+03:00
Общество

Во Владимире дополнительно отремонтируют больше 20 дворов и дорог

Работы проводятся на сэкономленные средства
Виктория СУХОВА
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Во Владимире за счёт денег, сэкономленных управлением ЖКХ и из внебюджетных источников, отремонтируют больше 20 дворовых территорий и муниципальных дорог.

В частности, вчера были уложены асфальто-бетонной крошкой с проведением необходимого уплотнения дорожки во дворах домов № 37-в по ул. Балакирева и № 16-а по ул. Сурикова. Сегодня специалисты «ЦУГД» отремонтировали участок ул. Болотникова и дорожку во дворе дома № 9-а по ул. Завадского.

Несмотря на то, что эти территории не были включены в список ремонтов по программам «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье и городская среда» и муниципальную программу развития улично-дорожной сети областного центра, благоустроить их решили по просьбам местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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