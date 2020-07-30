2020-07-30T14:33:11+03:00
Общество

За неделю от укусов клещей во Владимирской области пострадало 22 ребенка

Всего клещи покусали 74 человека
Виктория СУХОВА
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На 30 июля по Владимирской области зарегистрировано 74 человека, обратившегося в больницы в связи с присасыванием клещей, среди них 22 ребенка. Наибольшее количество обращений зарегистрировано во Владимире, в Муромском и в Гусь-Хрустальном районах.

- Лабораторно исследовано 34 клеща, снятого с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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