Андрей Шохин выступил за прямые выборы главы города Владимира

30 Июль 2020 2020-07-30T14:15:59+03:00

Он предложит эту инициативу на рассмотрение депутатов городского Совета

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Сити-менеджер Андрей Шохин намерен вернуть прямые выборы владимирского градоначальника. Он уже провел предварительные консультации и предложит эту инициативу на рассмотрение депутатов городского Совета.

Андрей Шохин подтвердил, что примет участие в открытом конкурсе на должность главы города Владимира, который должен состояться в сентябре. Он категорически отверг предложение провести выборы главы действующим составом уходящего горсовета, хотя законодательство это позволяет. Шохин считает, что нового главу должны выбирать депутаты нового созыва горсовета, избранные владимирцами на прямых сентябрьских выборах.

Сити-менеджер намерен убедить городской парламент и коллег по партии в необходимости вернуть прямые выборы главы города Владимира. Однако для этого необходимо внести изменения в областное законодательство, чтобы предоставить органам местного самоуправления города Владимира право самостоятельно определять порядок выборов главы города.

Если закон будет принят, то депутаты Совета народных депутатов города Владимира получат возможность законного выбора: вернуть всенародные выборы мэра или оставить существующий порядок избрания градоначальника на конкурсной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU