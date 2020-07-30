2020-07-30T14:15:59+03:00
Политика

Андрей Шохин выступил за прямые выборы главы города Владимира

Он предложит эту инициативу на рассмотрение депутатов городского Совета
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сити-менеджер Андрей Шохин намерен вернуть прямые выборы владимирского градоначальника. Он уже провел предварительные консультации и предложит эту инициативу на рассмотрение депутатов городского Совета.

Андрей Шохин подтвердил, что примет участие в открытом конкурсе на должность главы города Владимира, который должен состояться в сентябре. Он категорически отверг предложение провести выборы главы действующим составом уходящего горсовета, хотя законодательство это позволяет. Шохин считает, что нового главу должны выбирать депутаты нового созыва горсовета, избранные владимирцами на прямых сентябрьских выборах.

Сити-менеджер намерен убедить городской парламент и коллег по партии в необходимости вернуть прямые выборы главы города Владимира. Однако для этого необходимо внести изменения в областное законодательство, чтобы предоставить органам местного самоуправления города Владимира право самостоятельно определять порядок выборов главы города.

Если закон будет принят, то депутаты Совета народных депутатов города Владимира получат возможность законного выбора: вернуть всенародные выборы мэра или оставить существующий порядок избрания градоначальника на конкурсной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Станция скорой помощи Владимира получила спецоборудование для перевозки пациентов с коронавирусом
Во Владимире дополнительно отремонтируют больше 20 дворов и дорог
За неделю от укусов клещей во Владимирской области пострадало 22 ребенка
Андрей Шохин выступил за прямые выборы главы города Владимира
Владимирцев приглашают на фестиваль "Мамина радость"
На пешеходной улице Мурома появится фонтан
ВТБ Пенсионный фонд начал сотрудничество со Школой семейных финансов "Деньгин's"
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
В личном кабинете клиентов Энергосбыт Волга появился Кабинет подарков
В Центральной городской больнице города Коврова открыт Центр амбулаторной онкологической помощи
Во владимирском музее природы открылась выставка, посвященная лошадям
Владимирские спасатели стали донорами
Во Владимире установят мемориальную доску в честь Олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва
Житель Коврова удалил охраняемую информацию
Одному из лучших сельхозпредприятий Владимирской области требуются трактористы
Во Владимирской области за сутки 15 человек излечились от коронавируса
Во Владимирской школе №29 расписали стены по мотивам произведения "Алиса в стране чудес"
Прожиточный минимум во Владимирской области за второй квартал 2020 года составил 11093 рубля
3 августа состоится онлайн-премьера и обсуждение фильма Ричарда Эйра «Удивительная миссис Мэй»
Прокуратура Камешковского района добилась увеличения выплаты на содержание ВИЧ-инфицированного ребенка
Лучший пожарный работает в Муроме