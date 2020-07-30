2020-07-30T14:10:50+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на фестиваль "Мамина радость"

Он пройдет с 1 по 8 августа
Виктория СУХОВА
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Во Владимире фестиваль "Мамина радость" состоится уже в шестой раз. Именно шесть лет назад был создан Центр «Мамина радость».

Молодые мамочки, находившиеся тогда в декрете, объединились, прошли специальные курсы, став консультантами по слингоношению, грудному вскармливанию и другим полезным для родителей вещам. Сейчас организация объединяет около 200 владимирских семей. Для них проводятся различные семинары, лекции и мастер-классы по теме родительства, встречи с интересными специалистами.

Всё это ждёт и участников фестиваля. Например, уже 1 августа, в субботу, мамочки примут участие в 12-м Международном флешмобе женственности. А уже в будни участников фестиваля ждут встречи с экспертами. Например, психолог Нино Нармания проведёт тренинг «Мама тоже человек: как не потерять себя в декрете».

Кроме того, участниц ждут лекции о секретах грудного вскармливания, о том, как наладить сон малыша, о правильном развитии ребёнка. Словом, будет интересно. Подробную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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