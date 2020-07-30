2020-07-30T13:35:27+03:00
Общество

На пешеходной улице Мурома появится фонтан

В городе на Оке уже установили чашу
Виктория СУХОВА
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В Муроме появится девятый фонтан. Его установят на пешеходной улице. Он будет круглым, с многоярусной чашей классического стиля. По проекту фонтан будут окружать клумбы и скамьи.

Как сообщает интернет-портал Муром-24, также на пешеходной улице завершен монтаж закладных под уличные светильники. Прогулочная зона в Муроме должна появиться уже к осени.

После этого приступят к благоустройству территории между рыночной частью и пешеходной улицей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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