На пешеходной улице Мурома появится фонтан
В городе на Оке уже установили чашу
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В Муроме появится девятый фонтан. Его установят на пешеходной улице. Он будет круглым, с многоярусной чашей классического стиля. По проекту фонтан будут окружать клумбы и скамьи.
Как сообщает интернет-портал Муром-24, также на пешеходной улице завершен монтаж закладных под уличные светильники. Прогулочная зона в Муроме должна появиться уже к осени.
После этого приступят к благоустройству территории между рыночной частью и пешеходной улицей.
ИСТОЧНИК KP.RU