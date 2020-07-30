2020-07-30T12:48:28+03:00
Общество

В Центральной городской больнице города Коврова открыт Центр амбулаторной онкологической помощи

Это уже третий амбулаторный онкологический центр, созданный во Владимирской области
Виктория СУХОВА
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фото пресс-службы департамента здравоохраненияфото пресс-службы департамента здравоохранения
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Онкологический центр в Коврове оснащен полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии. В арсенале специализированной службы – компьютерный томограф, УЗИ-аппарат, видеоэндоскопическое оборудование и другая высокотехнологичная техника. В скором времени местная онкологическая служба получит ещё один компьютерный томограф.

Кроме того, в условиях Центральной городской больницы города Коврова проводятся цитологические и гистологические исследования новообразований.

В штате нового онкологического центра – три врача-онколога, два медицинских работника среднего звена и медицинский регистратор.

В структуру Центра амбулаторной онкологической помощи входит дневной стационар на 12 коек, где пациенты проходят курсы химиотерапии.

Центр амбулаторной онкологической помощи будет обслуживать жителей не только Коврова и Ковровского района, но и близлежащих Камешковского, Гороховецкого и Вязниковского районов.

До конца 2024 года подобные онкологические центры будут созданы в Городской больнице №2 города Владимира, в Муромской городской больнице №1, в Александровской и Киржачской районных больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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