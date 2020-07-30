Во владимирском музее природы открылась выставка, посвященная лошадям

30 Июль 2020 2020-07-30T12:40:25+03:00

На ней можно будет увидеть картины, предметы упряжи, украшения и другие экспонаты

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С 30 июля по 8 ноября в Музее природы будет открыта выставка «На коне!»

Владимирский край – родина местной породы лошадей. Так, в Гавриловском посаде ещё в XVI веке было организовано племенное разведение. Во времена СССР во Владимирской области велись работы по созданию новой тяжеловозной породы. В победном 1945 году порода «Владимирский тяжеловоз» была утверждена.

В фондовых коллекциях Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранится много предметов, связанных с использованием домашней лошади как боевого и тяглового животного. Это предметы упряжи и украшения, маркировки гужевого транспорта, инструменты ухода за лошадью и её понуждения. Отдельной группой стоят предметы живописи и графики, изображающие лошадей самого различного экстерьера и масти.

Для того чтобы научиться правильному общению с лошадью, необходимо полюбить её и как можно больше узнать о ней. Приходите на выставку и убедитесь в этом сами!

ИСТОЧНИК KP.RU