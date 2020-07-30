2020-07-30T12:40:25+03:00
Звезды

Во владимирском музее природы открылась выставка, посвященная лошадям

На ней можно будет увидеть картины, предметы упряжи, украшения и другие экспонаты
Виктория СУХОВА
Поделиться:
фото ВСМЗфото ВСМЗ
Изменить размер текста:

С 30 июля по 8 ноября в Музее природы будет открыта выставка «На коне!»

Владимирский край – родина местной породы лошадей. Так, в Гавриловском посаде ещё в XVI веке было организовано племенное разведение. Во времена СССР во Владимирской области велись работы по созданию новой тяжеловозной породы. В победном 1945 году порода «Владимирский тяжеловоз» была утверждена.

В фондовых коллекциях Владимиро-Суздальского музея-заповедника хранится много предметов, связанных с использованием домашней лошади как боевого и тяглового животного. Это предметы упряжи и украшения, маркировки гужевого транспорта, инструменты ухода за лошадью и её понуждения. Отдельной группой стоят предметы живописи и графики, изображающие лошадей самого различного экстерьера и масти.

Для того чтобы научиться правильному общению с лошадью, необходимо полюбить её и как можно больше узнать о ней. Приходите на выставку и убедитесь в этом сами!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Станция скорой помощи Владимира получила спецоборудование для перевозки пациентов с коронавирусом
Во Владимире дополнительно отремонтируют больше 20 дворов и дорог
За неделю от укусов клещей во Владимирской области пострадало 22 ребенка
Андрей Шохин выступил за прямые выборы главы города Владимира
Владимирцев приглашают на фестиваль "Мамина радость"
На пешеходной улице Мурома появится фонтан
ВТБ Пенсионный фонд начал сотрудничество со Школой семейных финансов "Деньгин's"
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
В личном кабинете клиентов Энергосбыт Волга появился Кабинет подарков
В Центральной городской больнице города Коврова открыт Центр амбулаторной онкологической помощи
Во владимирском музее природы открылась выставка, посвященная лошадям
Владимирские спасатели стали донорами
Во Владимире установят мемориальную доску в честь Олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва
Житель Коврова удалил охраняемую информацию
Одному из лучших сельхозпредприятий Владимирской области требуются трактористы
Во Владимирской области за сутки 15 человек излечились от коронавируса
Во Владимирской школе №29 расписали стены по мотивам произведения "Алиса в стране чудес"
Прожиточный минимум во Владимирской области за второй квартал 2020 года составил 11093 рубля
3 августа состоится онлайн-премьера и обсуждение фильма Ричарда Эйра «Удивительная миссис Мэй»
Прокуратура Камешковского района добилась увеличения выплаты на содержание ВИЧ-инфицированного ребенка
Лучший пожарный работает в Муроме