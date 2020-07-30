Владимирские спасатели стали донорами

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

29 июля владимирские спасатели присоединились к Всероссийской акции «30 добрых дел», посвящённой грядущей дате – 30-летию со дня образования МЧС России.

Личный состав подразделений стали донорами крови и таким образом пополнили запасы станций переливания. Непосредственно перед процедурой сотрудники и госслужащие Главного управления сдали анализ крови для определения группы и резус-фактора и заполнили анкету донора. После чего каждый сдал кровь в объёме 450 мл. Всего в акции приняли участие 8 человек. В общей сложности они сдали более трёх с половиной литров крови.

Сотрудники Главного управления регулярно принимают участие в акциях по сдаче крови и планируют продолжать это на постоянной основе.