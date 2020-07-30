2020-07-30T12:27:27+03:00
Общество

Во Владимире установят мемориальную доску в честь Олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва

Депутаты горсовета поддержали идею
Виктория СУХОВА
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Мемориальную доску установят на фасаде дома, где жил Алексей ПрокуроровМемориальную доску установят на фасаде дома, где жил Алексей ПрокуроровФото: Антон ТУШИН
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Во Владимире установят мемориальную доску на фасаде дома, в котором проживал почетный гражданин города, Олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам, Заслуженный мастер спорта Алексей Прокуроров.

С инициативой об установке мемориальной доски в память об Олимпийском чемпионе обратились к депутатам горсовета жители дома №3 по улице Кирова. 29 июля народные избранники поддержали эту идею.

Алексей Прокуроров - Заслуженный мастер спорта СССР, победитель Олимпиады 1988 года в Калгари на дистанции 30 км, серебряный призёр в эстафете 4x10 км. Участник пяти Олимпийских игр: 1988, 1992, 1994, 1998 и 2002 годов. Дважды знаменосец сборной России на Олимпийских играх. Чемпион мира 1997 года в Тронхейме на дистанции 30 км. Бывший старший тренер женской сборной России по лыжным гонкам.

Лыжник погиб в октябре 2008 года по пути на вокзал. Алексея Прокуророва сбила машина. Прокуроров был похоронен на Аллее Славы городского кладбища Улыбышево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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