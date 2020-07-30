Житель Коврова удалил охраняемую информацию

30 Июль 2020 2020-07-30T12:12:25+03:00

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Следственное отделение областного управления ФСБ возбудило уголовное дело в отношении жителя Коврова.

По версии следствия, в феврале житель Коврова через свой компьютер, используя персональные логин и пароль сотрудников АО «Сигнал»», получил доступ к информационным ресурсам предприятия и удалил охраняемую законом информацию.

По статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU