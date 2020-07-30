Во Владимирской области за сутки 15 человек излечились от коронавируса

30 Июль 2020 2020-07-30T11:29:02+03:00

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30 июля во Владимирской области лабораторно подтверждено 22 новых случая заболевания Covid-19. Из них 4 – в Гусь-Хрустальном, по 3 – во Владимире, Коврове и Муроме, по 2 – в Кольчугино, Петушках и Суздале, по 1 – в Александрове, Меленках и Юрьеве-Польском. Всего в области зарегистрирован 5563 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5152 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 29 июля – 15 человек. Умерло еще 4 человека. За период наблюдения в области отмечено 136 летальных случаев.

В лабораториях медицинских учреждений проведено 156684 исследования на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 100910 исследований).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 29 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 254; больных с признаками внебольничной пневмонии – 44. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 37 пациентов с ОРВИ и 467 – с пневмонией.

ИСТОЧНИК KP.RU