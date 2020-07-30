Прокуратура Камешковского района добилась увеличения выплаты на содержание ВИЧ-инфицированного ребенка

30 Июль 2020 2020-07-30T09:54:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Камешковском районе опекаемый 6-летний ребенок, имеющий диагноз «иммунодефицит вирусной этиологии», является получателем ежемесячной денежной выплаты как ребенок-инвалид.

Для этой категории несовершеннолетних законом Владимирской области размеры денежных средств на питание, покупку одежды, лекарства, культурно-массовые мероприятия и т.д. увеличены в полтора раза.

- Опекун обратилась в управление образования администрации Камешковского района с заявлением об установлении опекаемому увеличенной денежной выплаты, но получила отказ, мотивированный тем, что у ВИЧ-инфицированного ребенка отсутствует документ, подтверждающий статус ребенка-инвалида, - рассказали в областной прокуратуре.

Вместе с тем, федеральный закон предусматривает, что ВИЧ- инфицированным - несовершеннолетним в возрасте до 18 лет назначаются социальная пенсия, пособие и предоставляются меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов. При наличии такого диагноза специальной справки об инвалидности не требуется.

Прокуратурой Камешковского района в суд направлено заявление о признании отказа незаконным. Прокурор также потребовал обязать управление образования администрации Камешковского района увеличить размер ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка-инвалида в полтора раза с даты постановки на учет опекаемого до момента прекращения опеки.

Иск удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU