Лучший пожарный работает в Муроме
На стадионе «Прометей» прошел конкурс профмастерства, где определили лучшего пожарного, лучшего начальника караула и лучшего работника пожарной охраны.
Участники пробежали километр на скорость, выполнили челночный бег и подтягивания. А также прошли стометровую полосу препятствий и продемонстрировали навык вязки двойной спасательной петли – один из важнейших для сотрудников и работников пожарной охраны.
После практической части испытаний участники отвечали на вопросы теоретической части..
По итогам конкурса лучшим пожарным уже второй год подряд стал Михаил Тимошин – пожарный пожарно-спасательной части №5 округа Муром.
Лучшим начальником караула (так же уже не в первый раз) становится Андрей Русаков – сотрудник пожарно-спасательной части №15 округа Муром.
А лучшим работником пожарной охраны по итогам конкурса признан Вячеслав Бряйцев – пожарный пожарно-спасательной части №53 города Владимира.
ИСТОЧНИК KP.RU