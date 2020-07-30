2020-07-30T09:40:19+03:00
Общество

Лучший пожарный работает в Муроме

В ГУ МЧС по Владимирской области прошел конкурс профмастерства
Виктория СУХОВА
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фото ГУ МЧС по Владимирской областифото ГУ МЧС по Владимирской области
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На стадионе «Прометей» прошел конкурс профмастерства, где определили лучшего пожарного, лучшего начальника караула и лучшего работника пожарной охраны.

Участники пробежали километр на скорость, выполнили челночный бег и подтягивания. А также прошли стометровую полосу препятствий и продемонстрировали навык вязки двойной спасательной петли – один из важнейших для сотрудников и работников пожарной охраны.

После практической части испытаний участники отвечали на вопросы теоретической части..

По итогам конкурса лучшим пожарным уже второй год подряд стал Михаил Тимошин – пожарный пожарно-спасательной части №5 округа Муром.

Лучшим начальником караула (так же уже не в первый раз) становится Андрей Русаков – сотрудник пожарно-спасательной части №15 округа Муром.

А лучшим работником пожарной охраны по итогам конкурса признан Вячеслав Бряйцев – пожарный пожарно-спасательной части №53 города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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