2020-07-29T18:54:37+03:00
Происшествия

На Владимирскую область надвигается гроза

В отдельных районах порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду
Виктория СУХОВА
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По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа 29 июля с сохранением ночью и утром 30 июля во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным, местами ливень.

При грозе в отдельных районах усиление юго-западного ветра до 18 м/с.

Данные погодные условия могут стать причиной возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и обрывом линий электропередач, а также линий связи, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и деревьев, нарушением в работе водоотводящих систем.

Жителей региона просят не выходить на улицу, по возможности не оставлять машины под рекламными конструкциями и деревьями. В случае опасности звоните по номерам 01, 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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