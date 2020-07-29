По факту пожара во Владимирском областном театре драмы возбуждено уголовное дело

29 Июль 2020 2020-07-29T16:54:31+03:00

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28 июля 2020 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего 29 июня в здании владимирского драмтеатра.

Уголовное дело возбуждено по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности").

Напомним, что пока драмтеатр временно выступает в Суздале. А на восстановление здания по разным оценкам нужны десятки миллионов рублей. Сильнее всего от пожара пострадали сцена, зрительный зал и фойе.

ИСТОЧНИК KP.RU