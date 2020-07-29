2020-07-29T16:54:31+03:00
Общество

По факту пожара во Владимирском областном театре драмы возбуждено уголовное дело

Речь по-прежнему идет о неосторожном обращении с огнем
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 июля 2020 года отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владимиру и Суздальскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, произошедшего 29 июня в здании владимирского драмтеатра.

Уголовное дело возбуждено по статье 168 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности").

Напомним, что пока драмтеатр временно выступает в Суздале. А на восстановление здания по разным оценкам нужны десятки миллионов рублей. Сильнее всего от пожара пострадали сцена, зрительный зал и фойе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимире в 1,5 раза вырос спрос на смартфоны и умные аксессуары
По факту пожара во Владимирском областном театре драмы возбуждено уголовное дело
ВТБ и Burger King запустили оплату по QR-кодам через СБП
ВТБ и ВЭБ.РФ предоставят финансирование по проекту "Восточный выезд" - платной автомобильной дороги в Республике Башкортостан
ВТБ Лизинг в первом полугодии 2020 года увеличил прибыль на 21%
Владимирцам расскажут, как правильно выбрать фрукты и овощи
Ковровский историко-мемориальный музей приглашает на выставку в память о Первой мировой войне
Владимирское "Торпедо" стартует в кубке России с 1/128 финала, а ФК "Муром" - с 1/256
В Кольчугинском районе сотрудница страховой компании присвоила больше 280 тысяч рублей
«Т Плюс» досрочно возобновил подачу горячей воды жителям Восточного района Владимира
Жительница Карабаново выдумала, что ее изнасиловали
Во Владимирской области снят запрет на плановую госпитализацию и посещение врачей
С 1 августа вдовы военнослужащих будут получать компенсацию взносов на капремонт
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ до уровня ruAA