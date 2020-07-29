2020-07-29T15:52:46+03:00
Общество

Владимирцам расскажут, как правильно выбрать фрукты и овощи

До 12 августа будет работать горячая линия
Виктория СУХОВА
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С 29 июля по 12 августа проводится Всероссийская горячая линия по качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора проконсультируют всех желающих по телефонам: 8(4922) 45-10-70 или 8-800-200-05-45

Специалисты дадут консультации по вопросам требований к качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, необходимости маркировки, правильного питания населения, правил реализации , в том числе замороженной продукции, правильного выбора плодоовощной продукции, куда писать обращение в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, о портале ГИР ЗПП.

Роспотребнадзор напоминает, что для потребителей и предпринимателей открыт интернет-ресурс ГИР ЗПП, где размещена информация о выявлении фактов оборота небезопасной продукции, а также о предприятиях общественного питания, реализующих фальсифицированную пищевую продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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