2020-07-29T15:40:29+03:00
Звезды

Ковровский историко-мемориальный музей приглашает на выставку в память о Первой мировой войне

Она познакомит с основными вехами истории войны, участием Коврова и его жителей в событиях тех лет
Виктория СУХОВА
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В преддверии 1 августа, День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, Ковровский историко-мемориальный музей представляет выставку «Вспоминая Великую войну 1914 -1918 гг.»

Выставка «Вспоминая Великую войну 1914 -1918 гг.» знакомит с основными вехами истории Первой мировой войны, участием Коврова и его жителей в событиях тех лет.

Первая мировая, круто поменявшая судьбу всей России, кардинально изменила и будущее города. Именно в этот период началось строительство Ковровского пулеметного завода (ныне ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»), определившего дальнейшее развитие Коврова как крупного оборонного центра страны.

Также на сайте музея представлен фильм «Письма прапорщика Герасимова», основанный на фронтовых письмах уроженца Коврова Евгения Георгиевича Герасимова, участника Первой мировой войны. Он захоронен на территории Ковровского историко-мемориального парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ковровский историко-мемориальный музей приглашает на выставку в память о Первой мировой войне
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