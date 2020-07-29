2020-07-29T15:21:52+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" стартует в кубке России с 1/128 финала, а ФК "Муром" - с 1/256

Матчи пройдут в августе
Алексей СУХОВ
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Нынешний Кубок России особый. В нем с определенной стадии (когда в дело вступят клубы Премьер-лиги) появится групповой этап, чего не было никогда в истории турнира. Команды из Владимирской области стартуют на самых первых стадиях турнира.

РФС 29 июля опубликовал пары, которые сыграют в 1/256 и 1/128 финала. ФК "Муром" вступит в борьбу за кубок первым. В 1/256 финала муромляне дома сыграют с ФК "Рязань". А вот владимирское "Торпедо" начнет путь в кубке с 1/128 финала. Клуб сыграет с победителем пары "Родина" - "Строгино". Хозяин этого противостояния определится позднее.

Матчи обоих раундов состоятся в августе. Так что первых официальных игр сезона осталось недолго ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Владимирское "Торпедо" стартует в кубке России с 1/128 финала, а ФК "Муром" - с 1/256
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