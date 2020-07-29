В Кольчугинском районе сотрудница страховой компании присвоила больше 280 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы города Кольчугино.

- Следствие установило, что с октября 2018 года по январь 2019 года подозреваемая, являясь сотрудником одной из страховых компаний в городе Кольчугино, систематически присваивала деньги, полученные от клиентов в качестве оплаты страховых продуктов, - рассказали в областном УМВД. - Общий материальный ущерб превысил 280 тысяч рублей.

Факты хищений были выявлены в ходе проверки в организации сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Кольчугинскому району.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.