Жительница Карабаново выдумала, что ее изнасиловали

29 Июль 2020 2020-07-29T14:28:09+03:00

На следующий день она призналась полицейским

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 24-летней жительницы города Карабаново по статье "заведомо ложный донос, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".

- 17 июля девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, написала заявление об ее изнасиловании 29-летним мужчиной. На следующий день она призналась, что выдумала преступление, так как ей стало стыдно перед полицейскими, которые в тот день обходили квартиры лиц, состоящих на учете, поскольку у нее дома находился мужчина, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Вину девушка признала полностью. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU