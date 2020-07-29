2020-07-29T14:28:09+03:00
Происшествия

Жительница Карабаново выдумала, что ее изнасиловали

На следующий день она призналась полицейским
Виктория СУХОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 24-летней жительницы города Карабаново по статье "заведомо ложный донос, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления".

- 17 июля девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, написала заявление об ее изнасиловании 29-летним мужчиной. На следующий день она призналась, что выдумала преступление, так как ей стало стыдно перед полицейскими, которые в тот день обходили квартиры лиц, состоящих на учете, поскольку у нее дома находился мужчина, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Вину девушка признала полностью. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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