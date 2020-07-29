Во Владимирской области снят запрет на плановую госпитализацию и посещение врачей

29 Июль 2020 2020-07-29T13:57:33+03:00

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28 июля Роспотребнадзор снял во Владимирской области ограничение на плановую госпитализацию и посещение врачей в 33 регионе. Об этом нашему изданию сообщила официальный представитель ведомства Марина Колтунова.

При этом руководителям больниц и поликлиник выставили целый список требований, которые надо выполнять неукоснительно. Так, весь персонал больниц должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфекционными средствами. На все прививки нужно проводить предварительную запись, а в холлах, коридорах и кабинетах не должны скапливаться люди. Все осмотры проводиться должны через смотровые боксы. Естественно у всех посетителей должны проверять на входе температуру. При ее наличии, а также других симптомов ОРВИ, больного должны изолировать. В больницах должен строго соблюдаться температурный режим, помещения должны проветриваться и дезинфицироваться.

Теперь учреждениям здравоохранения нужно какое-то время, чтобы организовать всю эту работу. Очевидно, что в ближайшие дни в больницах будет жарко.

ИСТОЧНИК KP.RU