2020-07-29T12:44:43+03:00
Общество

С 1 августа вдовы военнослужащих будут получать компенсацию взносов на капремонт

Никаких заявлений писать не надо
Виктория СУХОВА
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С 1 августа этого года вдовы военнослужащих дополнительно приобретут право на компенсацию взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – в размере 60 процентов. Перечисление денежных средств начнется в августе.

В этом году компенсационные выплаты получили 2065 жителей Владимирской области. Объём направленных средств составил более 32 млн рублей.

Напомним, что с 2005 года членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти гарантирована компенсация в размере 60 процентов расходов по оплате: общей площади занимаемых жилых помещений, найма, содержания и ремонта жилых помещений; коммунальных услуг; услуг местной телефонной связи, за пользование радиотрансляционной точкой и коллективной антенной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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