2020-07-29T12:35:22+03:00
Общество

Во Владимире открылись летние читальные залы

Выбрать книгу теперь можно, не заходя в помещение библиотеки
Виктория СУХОВА
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фото Владимиркой областной библиотеки для детей и молодежифото Владимиркой областной библиотеки для детей и молодежи
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С 29 июля Владимирская областная библиотека для детей и молодежи встречает читателей на свежем воздухе - возле корпусов - на Мира,51 и проспекте Строителей, 23.

Три дня в неделю (вторник, среда и четверг) с 11 до 13 часов и с 15 до 17 часов можно будет познакомиться с новыми изданиями, почитать сказки, позаниматься творчеством на мастер-классах и поиграть!

Безопасность в приоритете: необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.

Напомним, что посещение библиотеки (взять и сдать книги) сейчас возможно по предварительной записи. Связаться с библиотекой, чтобы назначить время и заказать нужные книги, можно, заполнив форму на сайте, или по телефонам:

(4922) 33-37-00 корпус на ул. Мира, 51,

(4922) 33-64-66 корпус на пр.Строителей,23.

Воскресенье - выходной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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