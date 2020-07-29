Во Владимире открылись летние читальные залы
С 29 июля Владимирская областная библиотека для детей и молодежи встречает читателей на свежем воздухе - возле корпусов - на Мира,51 и проспекте Строителей, 23.
Три дня в неделю (вторник, среда и четверг) с 11 до 13 часов и с 15 до 17 часов можно будет познакомиться с новыми изданиями, почитать сказки, позаниматься творчеством на мастер-классах и поиграть!
Безопасность в приоритете: необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.
Напомним, что посещение библиотеки (взять и сдать книги) сейчас возможно по предварительной записи. Связаться с библиотекой, чтобы назначить время и заказать нужные книги, можно, заполнив форму на сайте, или по телефонам:
(4922) 33-37-00 корпус на ул. Мира, 51,
(4922) 33-64-66 корпус на пр.Строителей,23.
Воскресенье - выходной!
ИСТОЧНИК KP.RU