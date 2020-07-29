2020-07-29T11:16:12+03:00
Происшествия

Заезжие москвичи совершили несколько краж в Меленковском районе

Молодые люди 23 и 24 лет наворовали на 15 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
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В Москве поймали двух молодых людей, которые подозреваются в серии краж в начале июля 2020 года в сетевых магазинах Меленковского района.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, полицейские вышли на подозреваемых благодаря нескольким моментам: записям с камер видеонаблюдения, а также показаниям свидетелей. Благодаря этому, удалось установить личности и местонахождение подозреваемых. Молодые люди 23 и 24 лет оказались из Москвы. Там их и задержали, после чего доставили во Владимирскую область.

Они признались в содеянном и рассказали, что в Меленках были проездом, направляясь в Муром. В первом магазине один из парней украл средства гигиены на сумму 5 тысяч рублей. Похищенное он спрятал в рюкзак и вышел из магазина, оплатив на кассе только бутылку алкоголя. На следующий день молодой человек продал ворованное на рынке в Муроме. Аналогичным образом было совершено еще три кражи. Сумма причиненного материального ущерба составила более 15 тысяч рублей. Молодым людям может грозить до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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