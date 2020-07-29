2020-07-29T09:48:39+03:00
Общество

Во Владимире умерла бывший секретарь исполкома Совета депутатов Ольга Шагова

Прощание с ней пройдет сегодня в полдень
Виктория СУХОВА
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фото с сайта городской администрациифото с сайта городской администрации
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27 июля на 99-м году жизни скончалась Ольга Александровна Шагова.

До Великой Отечественной войны и в послевоенные годы Ольга Александровна трудилась в системе общего образования Владимирской области, затем - на комсомольской и партийной работе. Она семь раз избиралась народным депутатом и без малого 15 лет работала секретарем исполкома Владимирского городского Совета.

Ольга Александровна родилась 1 июля 1922 года в Вязниках. В 1940 году, окончив десятилетку и курсы подготовки учителей русского языка и литературы, получила направление в Никулинскую сельскую школу Селивановского района. В 1942 году молодого учителя выдвинули на комсомольскую работу в Вязниковский райком комсомола, а в июле 1943 года призвали на службу в Советскую армию.

В 1943-1946 гг. она была комиссаром батальона 16 дивизии войск НКВД. В 1946 году, после демобилизации, вернулась в родную область, получила высшее образование, более 10 лет находилась на комсомольской и партийной работе, в 1958-1961 годах трудилась завучем и директором в школах Гороховца, в 1961-1963 годах - директором школы-интерната в Кольчугино.

В 1963 году, вместе с мужем, известным партийным работником Шаговым, Ольга Александровна переехала во Владимир, работала в горкоме партии, а с 1965 по 1979 годы являлась бессменным секретарем исполкома городского Совета депутатов.

Прощание состоится 29 июля в 12.00 часов в Вознесенской церкви (г. Владимир, ул. Вознесенская, 12-в).

ИСТОЧНИК KP.RU

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