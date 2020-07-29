Во Владимире мужчина убил своего начальника из-за невыплаты ему полной зарплаты

29 Июль 2020 2020-07-29T09:22:47+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух жителей Владимирской области по статье "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Днем 20 июля в овраге около гаражного кооператива Владимира нашли тело мужчины, завернутого в пленку. По подозрению в совершении преступления на следующий день задержали двое мужчин.

- По версии следствия, 19 июля 41-летний мужчин решил убить бывшего работодателя в связи с невыплатой, по его мнению, зарплаты в полном объеме. Мужчина сговорился со своим 32-летним знакомым, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Обвиняемые приехали разобраться с бывшим работодателем на место его работы, где между ними произошел конфликт. Мужчины ударили его по голове кирпичом и металлической трубой.От полученных травм 48-летний мужчина умер на месте.

Чтобы скрыть следы убийства, подельники нашли пленку и обернули в нее тело, после чего выбросили в овраг, расположенный недалеко от места трагедии.

По ходатайству следователя подозреваемые взяты под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU