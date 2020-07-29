2020-07-29T08:28:46+03:00
Происшествия

В Вязниках сгорело здание бывшего кинотеатра

Предварительная причина - поджог
Виктория СУХОВА
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фото ГУ МЧС по Владимирской областифото ГУ МЧС по Владимирской области
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28 июля в 21.49. пожарным сообщили, что в Вязниках загорелось здание бывшего кинотеатра по адресу: ул. Советская, дом 50. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- Из-за позднего вызова, на момент прибытия пожарных расчетов здание уже было охвачено огнём по всей площади — 1200 кв.м, - сообщили в областном управлении МЧС. - Были множественные очаги горения, что возможно является результатом поджога.

В 23.35. пожар был локализован, в 00.25. было ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила — 1200 кв.м. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники и 31 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Предварительная причина — поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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