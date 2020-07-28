Во Владимирской области ограничили продажу нефтепродуктов

28 Июль 2020 2020-07-28T18:27:29+03:00

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В регионе введены ограничения в виде запрета на реализацию через топливораздаточные колонки АЗС иных видов жидкого моторного топлива, за исключением автомобильного бензина, дизельного и судового топлива, требования к которым регулируются Техническим регламентом Таможенного союза. Законопроект устанавливает административную ответственность за нарушение введенных администрацией области ограничений использования некачественных нефтепродуктов и других видов топлива. За продажу нефтепродуктов и топлива, сжигание которых приводит к загрязнению атмосферного воздуха, сжигание которых наносит урон окружающей среде, должностные лица будут оштрафованы на четыре тысячи рублей, а юридические лица - на 400 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа для должностных лиц составит 50 тысяч рублей, для юридических лиц - 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU