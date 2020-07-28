Во Владимирской области будут штрафовать тех, кто продает алкоголь детям

28 Июль 2020 2020-07-28T16:52:00+03:00

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На июльском заседании Законодательного Собрания целый ряд законопроектов появился по инициативе прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина. Так, он предложил ввести наказание для тех взрослых, кто покупает алкоголь детям.

Предложение прокурора было обусловлена ужасающими цифрами: в этом году на 23 процента выросло количество преступлений совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения. За 2019 год и 6 месяцев текущего года в городской комиссии по делам несовершеннолетних за употребление пива и спиртосодержащей продукции было поставлено на учет 375 юных владимирцев. Анализ работы комиссии по делам несовершеннолетних города Владимира показал, что нередки случаи, когда по просьбам несовершеннолетних покупают алкогольную продукцию и передают ее им взрослые - покупатели магазинов, прохожие и так далее.

По новому закону всех "добрых соседей", которые соглашаются купить несовершеннолетним алкоголь, ждет теперь штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU