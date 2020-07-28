В Камешковском районе мать четверых детей зарезала многодетного знакомого

28 Июль 2020 2020-07-28T15:17:26+03:00

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В Камешковском районе многодетная семья пришла в гости к многодетным знакомым. Семьи общались и выпивали, но между двумя отцами вспыхнул конфликт и они вышли во двор поговорить и разобраться. Следом за ними вышла и одна и гостья. Женщина поругалась с хозяином дома, а после нецензурной брани многодетная мать взяла на кухне нож и внезапно воткнула его в спину знакомому, повредив легкое и сердце. От острой кровопотери мужчина скончался, а его многодетная семья осталась без кормильца. Сейчас напавшей матери четверых детей предъявлено обвинение в убийстве, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU