2020-07-28T14:29:04+03:00
Общество

В Оку выпустили 11 тысяч мальков стерляди

Еще более 75 тысяч мальков планируют выпустить до октября
Виктория СУХОВА
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фото администрации Владимирской областифото администрации Владимирской области
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28 июля в реку Ока во Владимирской области выпущено 11 тысяч мальков стерляди. Акция стала первым этапом реализации комплекса экологических мероприятий компании «Транснефть – Верхняя Волга» по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в 2020 году.

- Крайне важно, когда бизнес уделяет особое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. Такие мероприятия региональная власть неизменно будет поддерживать», – отметила директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области Татьяна Клименко.

С июля по октябрь акционерное общество планирует выпустить более 75 тысяч мальков стерляди в местах своего присутствия – в реку Ока во Владимирской области и в Чебоксарское водохранилище в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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