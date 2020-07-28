Во Владимире ремонтируют детские сады и школы

28 Июль 2020 2020-07-28T14:08:58+03:00

К концу года во всех группах детских садов обещают установить пластиковые окна

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Продолжается ремонт в детских садах и школах областного центра.

Работы по ремонту кровли завершены в пяти детских садах: №21, 63,15,70,105, в 91-м - в процессе. Полностью отремонтирован фасад 52-го сада, вставлены окна, обновлены входные группы. У детских садов №1 и 34 обновили ограждения. Установлены новые веранды в детских садах №82, 89 и 110.

К концу года мэрия обещает установить во всех группах детских садов пластиковые окна. В этом году 751 оконных блоков поставлено в 43 учреждениях, и еще 650 окон запланировано.

Школы тоже готовятся к новому учебному году. В 38-й школе идет ремонт фасада корпуса с бассейном. Обновили крыши в восьми городских школах: №1, 7, 8, 11, 17, 36, 44, 48. У 34 школы поставили новый забор. У школ №44 и 47 появились новые спортивные площадки. В 48-й в этом году запланирован ремонт бассейна.

ИСТОЧНИК KP.RU