В Суздале пройдет кинофестиваль "Время молодых"

28 Июль 2020 2020-07-28T13:20:51+03:00

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28-30 августа на Красной площади Суздаля, недалеко от Центра культуры и досуга города, пройдет кинофестиваль «Время молодых». В нем примут участие молодые режиссеры и известные киноведы.

Это заключительный этап проекта, который задумывался для того, чтобы познакомить любителей кино с работами молодых российских режиссеров в рамках кинопоказов «Политехника» осенью, зимой и весной 2019/2020 годов во ВлГУ. Показ каждой кинокартины сопровождался анкетированием, которое выявило фильмы, получившее наибольшее признание у «народного жюри». Они – 3 короткометражные картины и три полнометражные - и будут показаны в Суздале на открытой площадке.

В течении трех дней все желающие получат возможность смотреть и обсуждать фильмы молодых режиссеров. Анкетированием на открытых кинопоказах будут определены два фильма, получивших зрительское признание (длинный метр и короткий метр) владимирской публики. Их режиссеры получат призы.

Кроме того на фестивале будут проходить творческие встречи и мастер-классы (поиск актуальных тем для фильма, как написать сценарий, как использовать мобильные приложения для создания видеоконтента, как смотреть кино).

Не обойдется без конкурсов и викторин с призами.

ИСТОЧНИК KP.RU