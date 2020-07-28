В Вязниках оштрафовали экс-инспектора ГИБДД

28 Июль 2020 2020-07-28T13:03:10+03:00

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Инспектор ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району не провел административное расследование по материалу проверки, находящемуся у него в производстве, и не принял по результатам проверки процессуальное решение, хотя все сроки – полгода на расследование и год со дня совершения правонарушения – прошли. В итоге водитель, ставший виновником аварии, в которой пострадал человек, ушел от ответственности. В суде бывший инспектор объяснил, что в связи с большой загруженностью и отсутствием помощника просто перестал добросовестно относиться к службе, как сотрудник полиции. И раскаялся. По решению суда его оштрафовали на сорок тысяч рублей и запретили занимать должности в государственных правоохранительных органах на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU