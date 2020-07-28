2020-07-28T11:28:33+03:00
Общество

Сброс отходов в водоем под Владимиром заинтересовал прокуратуру

Проводится проверка
Ирина Мальцева
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Местные жители давно жаловались, что в водоемы, расположенные на границе Собинского района и Владимира сливают отходы. В соцсетях горожане жаловались на массовый мор рыбы в озере Рукавское, куда впадает ручей Безымянный. А именно в него, по мнению местных жителей и попадают отходы производства. Информация заинтересовала прокуратуру. Прокуратурой области организована проверка по информации в СМИ и социальных сетях по факту сброса стоков в ручей Безымянный, вытекающий из озера Рукавское. Проверочными мероприятиями, проводимыми Владимирской природоохранной прокуратурой совместно со специалистами департамента природопользования и охраны окружающей природной среды администрации области и федерального государственного бюджетного учреждения «ЦЛАТИ», устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по их окончании будет дана правовая оценка действиям виновных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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