В Юрьев-Польском районе женщина перевела мошеннику 80 тысяч рублей
Следственный отдел ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершил расследование уголовного дело в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве.
В марте прошлого года в полицию обратилась 54-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила, что у нее украли деньги.
- Выяснилось, что женщине на телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. Мужчина пояснил, что оказался в сложной ситуации, находится в отделении полиции и, чтобы его освободили, нужны деньги. Испуганная женщина незамедлительно перевела 80 тысяч рублей. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что она стала жертвой злоумышленника и обратилась в полицию, - рассказали в областном УМВД.
Мошенником оказался 32-летний житель Тульской области, отбывающего наказание в исправительной колонии. Фигурант признал свою вину.
Дело направлено в суд. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU