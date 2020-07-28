В Юрьев-Польском районе женщина перевела мошеннику 80 тысяч рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T11:11:09+03:00

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Следственный отдел ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершил расследование уголовного дело в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве.

В марте прошлого года в полицию обратилась 54-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила, что у нее украли деньги.

- Выяснилось, что женщине на телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. Мужчина пояснил, что оказался в сложной ситуации, находится в отделении полиции и, чтобы его освободили, нужны деньги. Испуганная женщина незамедлительно перевела 80 тысяч рублей. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что она стала жертвой злоумышленника и обратилась в полицию, - рассказали в областном УМВД.

Мошенником оказался 32-летний житель Тульской области, отбывающего наказание в исправительной колонии. Фигурант признал свою вину.

Дело направлено в суд. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU